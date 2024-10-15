Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За него просят 64,8 млн рублей.
Российский аукционный дом выставил на торги омский гостиничный комплекс «Жар-Птица». Начальная цена объекта на берегу Оми (14-я Линия, 2а) составляла 68 млн рублей, ее снизили до 64,8 млн рублей.
Комплекс состоит из 11 гостиничных номеров и 4 банных номеров с бассейном. Площадь помещений составляет 1194 кв. м, площадь земельного участка – 2610 кв. м. На территории комплекса находится автосервис. Его владелец арендует помещение.
По данным Rusprofile, гостиничный комплекс принадлежал предпринимателю Владиславу Монастырскому. ООО «Жар-Птица» уже ликвидировали.
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·Экономика/Бизнес

За него просят 64,8 млн рублей.
Российский аукционный дом выставил на торги омский гостиничный комплекс «Жар-Птица». Начальная цена объекта на берегу Оми (14-я Линия, 2а) составляла 68 млн рублей, ее снизили до 64,8 млн рублей.
Комплекс состоит из 11 гостиничных номеров и 4 банных номеров с бассейном. Площадь помещений составляет 1194 кв. м, площадь земельного участка – 2610 кв. м. На территории комплекса находится автосервис. Его владелец арендует помещение.
По данным Rusprofile, гостиничный комплекс принадлежал предпринимателю Владиславу Монастырскому. ООО «Жар-Птица» уже ликвидировали.
1261