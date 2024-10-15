Клиенты МТС Банка получили более выгодные условия для вкладов.
МТС Банк повысил ставки по «МТС Вкладу» на срок от трех месяцев до одного года для всех розничных клиентов. При размещении средств на срок 91 день ставка составит 19,3 % годовых, на сроки 120 и 150 дней – 19,8 % годовых, на срок 367 дней – 20,8 % годовых, на срок 181 день – 21 % годовых. Ставки действительны при условии капитализации процентов.
Держатели пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking получают надбавку в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады на сроки от трех месяцев до одного года с ежемесячным начислением процентов. В итоге эта категория клиентов получает максимальную доходность 21,2 % годовых по вкладу, открытому на срок 181 день.
Минимальная сумма для «МТС Вклада» – 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.
ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)