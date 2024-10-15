Их уже везут в технический центр в Екатеринбурге.

Самолет «Уральских авиалиний», который не долетел из Сочи до Омска и сел в поле в Новосибирской области, продолжают разбирать. Как сообщили в авиакомпании, в первую очередь с него сняли элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Также демонтировали радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, оба двигателя и большую часть механизации крыла.

– Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути, и в скором времени прибудут в Екатеринбург, – добавили в авиакомпании.

Росавиация уже исключила Airbus А320 c бортовым номером RA-73805 из сертификата эксплуатанта. Сертификат летной годности воздушного судна аннулировали. Теперь флот «Уральских авиалиний» состоит из 51 лайнера Airbus: 22 – А320, 14 – А321, 4 - А319, 3 – A320neo, 8 – A321neo.

Напомним, полностью разобрать самолет в поле планируется к декабрю. Исправные детали будут использовать для ремонта других самолетов.