Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники полиции выявили около 600 нарушений миграционного законодательства на территории региона.

Региональное УМВД подвело итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». В общей сложности полицейские выявили 591 нарушение миграционного законодательства. Возбуждено 10 уголовных дел, 34 иностранца выдворены за пределы России, 17 мигрантов депортировали на их родину для привлечения к ответственности за совершенные ранее преступления. Еще более чем 50 человек не смогут въехать на территорию РФ.

– На строительных объектах Кировского округа и Омского района выявили более 50 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. В отношении нарушителей и их работодателей возбуждены административные дела, – сообщили в полиции.

Проверки соблюдения миграционного законодательства в Омской области проводятся нерегулярно. 

·Общество

Сотрудники полиции выявили около 600 нарушений миграционного законодательства на территории региона.

Региональное УМВД подвело итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». В общей сложности полицейские выявили 591 нарушение миграционного законодательства. Возбуждено 10 уголовных дел, 34 иностранца выдворены за пределы России, 17 мигрантов депортировали на их родину для привлечения к ответственности за совершенные ранее преступления. Еще более чем 50 человек не смогут въехать на территорию РФ.

– На строительных объектах Кировского округа и Омского района выявили более 50 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. В отношении нарушителей и их работодателей возбуждены административные дела, – сообщили в полиции.

Проверки соблюдения миграционного законодательства в Омской области проводятся нерегулярно. 