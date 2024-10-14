Организация защиты от назойливых пернатых включена в список работ, которые предстоит выполнить подрядчику.

В Омске началась подготовка к ремонту здания городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой». Учреждение культуры располагается на улице Химиков в бывшем доме культуры «Строитель», который с 1994 года является объектом культурного наследия и охраняется государством.

На данном этапе ведется поиск подрядчика для разработки проектно-научной документации для ремонта фасада. Среди работ, которые там будут проводиться, указана в том числе организация защиты от голубей. Судя по всему, пернатые облюбовали здание театра, что доставляет неудобства сотрудникам учреждения и зрителям. Из более стандартных работ предусмотрены замена входных дверей, окон, эвакуационных дверей, ремонт крылец, замена противопожарных эвакуационных лестниц и другое.

Проектную документацию рассчитывают получить к 20 декабря текущего года.