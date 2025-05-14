По словам Сергея Волкова, учреждение не может пригласить даже художника по свету.

Художественный руководитель омского театра имени Ермолаевой, заслуженный артист России Сергей Волков заявил о бедственном положении этого городского театра. По словам творческого лидера, «ермолаевцы» неконкурентоспособны по сравнению с театрами, подведомственными областному министерству культуры.

– Вот ситуация городского театра. Я просто не знаю, что там дальше делать. Потому что я понимаю, что сегодня таковы реалии жизни – без аспекта финансового мы какие-то вопросы решить вообще не можем. Свет у меня ставит осветитель – не могу пригласить художника по свету. Поэтому я в этом контексте выпадаю. Пригласить интересного художника я тоже, к сожалению, не могу. Ну и так далее, и так далее. Мы в этом аспекте абсолютно неконкурентоспособны областным театрам, – цитирует Волкова портал «БК55».

Ситуация в театре настолько безнадежная, что худрук не видит смысла в следующем году участвовать в конкурсе «Лучшая театральная работа».

Волкова поддержал директор Омского академического театра драмы Виктор Лапухин.

– Это вопрос к городскому департаменту культуры. Потому что сегодня городские театры нищенствуют. Их у нас всего-то два. Ну давайте мы их тогда заберем в рамки областных. Надо говорить с мэром, и говорить очень серьезно. Потому что действительно то, что заработали, то потратили на спектакли, – сказал Лапухин.

При этом руководитель областного минкульта Юрий Трофимов сомневается в бедственном положении театра имени Ермолаевой.

– Немножко прибедняется уважаемый худрук. Прекрасный театр, прекрасные спектакли, – отметил Трофимов. – И он поборется, я уверен, за призы конкурса. С другой стороны, может быть разная финансовая поддержка и финансовое состояние. Это объективная жизнь и объективная реальность. Очень важен еще обмен мнениями в плане менеджерской компетенции, в плане управления театром в самых непростых условиях в том числе. И это еще посмотрим.

Омск нередко называют театральной столицей Сибири. В городе работают более десяти театров – муниципальные, областные и частные.