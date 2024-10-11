Александр Лоренц вошел в состав добровольческого батальона «Барс-Белгород». Он действует на территории этого региона.

Выходец из прокуратуры Омской области, а ныне заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации губернатора Белгородской области Александр Лоренц вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Это формирование уже действует на территории приграничного региона, который подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ.

– Продолжаем формировать отряд «Барс-Белгород». Еще один мой заместитель Лоренц Александр Александрович принял решение вступить в состав данного отряда, – сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в отряд «Барс-Белгород» вступили замгубернатора Рустэм Зайнуллин, глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов и депутат областной думы Сергей Попов. Отряд начал деятельность с 1 октября. В его задачи входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима контртеррористической операции.

Александр Лоренц в августе был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области. В сентябре местная дума утвердила его в должности. До этого Лоренц работал прокурором Ставропольского края и Ярославской области. С 2012 по 2019 год он трудился первым заместителем прокурора Омской области.