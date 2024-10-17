Александр Лоренц принял решение приостановить контракт на государственной службе и начал службу в качестве добровольца батальона «Барс-Белгород».

Бывший первый заместитель прокурора Омской области, а ныне заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц начал службу в батальоне «Барс-Белгород», созданном для защиты границ этого региона, подверженном постоянным атакам со стороны ВСУ. На прошлой неделе сообщалось, что Лоренц присоединился к другим белгородским чиновникам и депутатам, решившим стать добровольцами батальона.

По словам бывшего прокурора, он будет заместителем командира батальона по воспитательной работе. Лоренц принял решение приостановить контракт на государственной службе и заняться своими обязанностями в качестве добровольца батальона «Барс-Белгород».

– Батальон выполняет очень ответственные и сложные задачи по охране объектов жизнеобеспечения и поддержке режима КТО. Поэтому мы с коллегами приняли решение нести тут службу. Думаю, что многие возьмут с нас пример, – заявил Александр Лоренц. – Ранее я служил в армии, поэтому навыки определенные имеются. Здесь мы также будем проходить определенную подготовку, чтобы быть готовыми выполнять свои прямые обязанности.

С 2012 по 2019 год Александр Лоренц работал первым заместителем прокурора Омской области. После этого последовательно занимал посты прокурора Ставропольского края и Ярославской области. В августе этого года был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области. Спустя месяц депутаты областной думы утвердили его в должности.

Добровольческое формирование «Барс-Белгород» был сформирован осенью 2024 года и 1 октября приступил к выполнению боевых задач. Среди них – охрана особо важных объектов инфраструктуры, а также борьба с БПЛА и диверсионно-разведывательными группами, эвакуация населения, обеспечение режима контртеррористической операции.