Омск-Информ
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·Общество

Сейчас он работает в другом регионе чиновником.
Несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие сегодня здание правительства в Белгородской области атаковали украинские беспилотники. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, при этом пострадал его заместитель Александр Лоренц.
– После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно, – рассказал Гладков в ТГ-канале.
Напомним, с 2012 по 2019 год Лоренц был первым заместителем прокурора Омской области. После был прокурором Ставропольского края и Ярославской области. Летом прошлого года стал заместителем губернатора Белгородской области и начал службу в батальоне «Барс-Белгород».
Отметим, что при атаке беспилотника слепое осколочное ранение бедра также получил сотрудник Росгвардии.
·Общество

Сейчас он работает в другом регионе чиновником.
Несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие сегодня здание правительства в Белгородской области атаковали украинские беспилотники. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, при этом пострадал его заместитель Александр Лоренц.
– После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно, – рассказал Гладков в ТГ-канале.
Напомним, с 2012 по 2019 год Лоренц был первым заместителем прокурора Омской области. После был прокурором Ставропольского края и Ярославской области. Летом прошлого года стал заместителем губернатора Белгородской области и начал службу в батальоне «Барс-Белгород».
Отметим, что при атаке беспилотника слепое осколочное ранение бедра также получил сотрудник Росгвардии.