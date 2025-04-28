Омск-Информ
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·Общество

Боевые действия прекратят для празднования 80-летия Победы.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как сообщает Кремль, оно продлится три дня.
– С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия, – сообщает Кремль.
Украинскую сторону призывают последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия Путин пообещал ответить.
Отметим, что Путин уже объявлял перемирие во время празднования Пасхи. Оно длилось с 19 по 21 апреля.
Андрей Андреев
·Общество

Боевые действия прекратят для празднования 80-летия Победы.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как сообщает Кремль, оно продлится три дня.
– С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия, – сообщает Кремль.
Украинскую сторону призывают последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия Путин пообещал ответить.
Отметим, что Путин уже объявлял перемирие во время празднования Пасхи. Оно длилось с 19 по 21 апреля.
Андрей Андреев