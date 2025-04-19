Российская сторона ост​анавливает все боевые действия с 18:00 сегодняшнего дня по Москве до полуночи 21 апреля.

Сегодня, 19 апреля 2025 года, в ходе встречи в Кремле президент РФ Владимир Путин ознакомился с докладом главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении дел на линии боевого соприкосновения и сообщил о прекращении боевых действий с российской стороны с 18:00 сегодняшнего дня по Москве до полуночи 21 апреля.

– Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, – сообщил Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что ход перемирия покажет готовность киевского режима к способности и желанию мирно урегулировать вопрос.