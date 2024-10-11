Аркадия Фосмана не стало на 56-м году жизни.

Вчера, 10 октября, стало известно о смерти основателя холдинга «Благо» Аркадия Фосмана. Его не стало на 56-м году жизни, сообщается на сайте ГК «Благо».

Крупный холдинг по производству растительного масла был основан на тот момент 24-летним Аркадием Фосманом в 1993 году. По словам представителей организации, для него эта компания была делом всей жизни, в которую он вложил труд и целеустремленность.

– В 1993 году, всего через год после окончания Высшего военно-политического училища им. Ю. В. Андропова, Аркадий Валерьевич основал компанию «Благо» – дело своей жизни. Своим упорным трудом и целеустремленностью он развил ее из небольшого импортера в одну из крупнейших компаний-производителей растительных масел в России, – написали в пресс-службе компании.

В 2018 году еще одним регионом для ГК «Благо» стала Омская область. ООО «Благо-Омск» зарегистрировано в рабочем поселке Таврическое. Уже в 2019 году выручка производителя масел перевалила за миллиард рублей. При этом через 4 года этот показатель серьезно вырос: по итогам 2023 года он составил 4,8 млрд рублей с выходом на чистую прибыль в объеме более 378 млн рублей.

ГК «Благо» продолжает свою деятельность и по сей день.