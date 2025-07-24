По сравнению с прошлым годом его стало на 83 % больше.

В июне 2025 года промышленное производство в Омской области увеличилось на 2,4 % по сравнению с 2024 годом. Пищевая промышленность выросла на 4,9 %.

Так, выпуск крупы увеличился в 2,2 раза, мяса и субпродуктов птицы – на 83 %, растительного масла – на 75 %, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 26,4 %, сыров – на 7,6 %, сливок – на 5,3 %. При этом сократилось производство напитков – на 90,5 %.

Увеличились объемы производства не только продуктов, но и готовых металлических изделий (на 51,7 %), полиграфии (на 23,5 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 19,4 %), прочих транспортных средств и оборудования (на 18,3 %), кокса и нефтепродуктов (на 3,3 %).

Снижение наблюдается в добыче полезных ископаемых (на 23,1 %), энергетике, тепло- и газоснабжении (на 10,5 %), водоснабжении и водоотведении, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (на 8,4 %).