Компании-производители региона утверждают, что оборот вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании-производители региона утверждают, что оборот вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году в Омской области значительно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Компании-производители региона утверждают, что оборот вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Видя рост спроса на продукцию, производители активно реализуют инвестиционные проекты. Так, в течение 5 лет планируется запуск нового завода в Калачинске по производству бумаги для гофрирования. Новое предприятие не только поможет увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза, но и открыть дополнительные рабочие места. Другое региональное предприятие расширяет производственные линии. Это позволит ему увеличить объемы выпуска в 5 раз, – рассказал управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Эксперты отмечают, что увеличение объемов производства связано с ростом спроса пищевых и обрабатывающих компаний на картон и бумагу. Также влияет развитие интернет-продаж.