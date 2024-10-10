К кому обращаться, если «в душе покоя нет», а есть расстройство сна или паника из-за новостей, рассказал известный врач-психотерапевт Дмитрий Четвериков.

Во Всемирный день психического здоровья, который традиционно отмечают 10 октября, врач-психотерапевт Омской клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солодникова, доктор психологических наук, профессор Дмитрий Четвериков рассказал, к какому специалисту лучше обращаться при депрессиях и тревожных состояниях, почему не стоит тратить деньги на безрецептурные таблетки «для настроения» и в каких случаях «вылечит» теплый плед и урчащая кошка.

– Дмитрий Владимирович, осенью обостряются многие хронические заболевания. Как изменения в погоде влияют на эмоциональное состояние, психическое здоровье?

– Действительно, в осенний период обостряются многие, в том числе психические расстройства. И даже те, которые «дремали», могут выдать усиление симптоматики. В первую очередь это касается эмоциональных нарушений: тревожных, панических, депрессивных и так далее. Здесь надо учитывать два принципиальных момента. Первое: осенняя хандра, меланхолия в целом характерны для всех людей. Это связано со снижением естественного освещения, увеличением ночного времени, похолоданием, угасанием природы. И второе – это усиление реально существующих психических расстройств.

– А как человеку понять самому, что с ним происходит?

– Если резко снижаются привычные интересы и удовольствия, если появляется несвойственная усталость, иногда еще говорят: проснулся, а уже усталый… Беспричинно снижается настроение. Скажем, у человека все неплохо. Картинка красивая и в семье, и на работе, и с финансами, и в бытовом плане все в порядке, а радости нет, ничто не доставляет удовольствие. Тогда мы говорим, да, это депрессивное состояние.

Либо появляются тревоги, страхи. Причем опять-таки беспричинные. Человек, к примеру, долго не может уснуть. Как пациенты говорят: «Не могу себе найти места». «В моей душе покоя нет…» – очень хорошо в классической строчке подобное отзывается. Иногда бывает и то и то вместе. Тогда мы говорим о тревожно-депрессивных состояниях.

А бывает, просто хочется немножко погрустить, посидеть дома с кошкой, побыть в одиночестве, посмотреть какой-нибудь хороший фильм, попить чаю – не алкоголя, я подчеркиваю. Это признаки того, что человеку просто грустно совсем, однако ничего страшного в этом нет. Побудьте побольше дома, займитесь привычными вещами.

Но если вы видите, что подобное состояние приносит большой дискомфорт и, самое главное, нарушает привычные порядок и образ жизни, тогда стоит показаться специалисту. А он уже определит, взять ли вам плед и просто побыть в одиночестве и тепле, либо – лечиться пора.

– А к кому лучше обратиться: к психотерапевту или психологу?

– Я очень люблю психологов. Но проблема в том, что психологи очень часто не видят патологии. А здесь надо разобраться: либо это состояние нормальное у здорового эмоционально реагирующего человека, либо проявление болезни, которую надо лечить. И даже если хороший психолог выявит, что это болезнь, то что он сделает? Тут уже не разговаривать нужно, а лечиться. Необходима помощь специалиста.

– Многие до сих пор опасаются обращаться к психотерапевтам, думают, что их посадят на какие-нибудь «страшные» препараты или поставят на учет…

– Это все равно что бояться идти к стоматологу из-за убеждения, что тебе там все зубы повыбивают! Никого на учет не поставят из-за консультации с психотерапевтом. Но разобраться, что происходит, помогут.

Я давно практикую в этой сфере. Часто приходят люди и говорят, что у них депрессия. А нет никакой депрессии! Тогда вы идете к психологу, к подруге. Решайте свои задачи, какие-то ситуации, но вам лечение не нужно.

А иногда к нам приходят люди, к примеру, по семейным конфликтам. Мы начинаем смотреть, и выясняется, что один или оба супруга больны психическим расстройством. Они лечатся, и многие проблемы после этого решаются сами с собой. Но в любом случае нужен специалист. Хороший разумный специалист.

– Депрессии сейчас часто встречаются?

– Депрессии встречаются частно, но держатся примерно на одном уровне последние годы.

Сейчас сильнее распространены тревожные и панические расстройства. Во-первых, сама обстановка в стране и мире непростая. Во-вторых, свое негативное влияние оказывает распространение цифровых технологий.

Когда люди слишком быстро и активно получают информацию, зачастую будучи неспособными ее включить в свою картину мира, это вызывает панику. Причем это происходит с изначально здоровыми в психическом плане людьми. Тревожность приводит к нарушению сна. Мы на практике видим этот рост тревожности.

Еще один немаловажный момент. Надо понимать, что еще несколько лет назад мы были пьющим обществом. Сейчас алкоголизация заметно, в разы, ниже. Даже внешне облик городов изменился, людей пьющих, алкоголиков стало меньше. То есть было много людей, которые за счет алкоголя тревожные состояния корректировали.

Сейчас в силу общего снижения пьянства и ограничений, которые ввели на алкоголь, эти люди остались без очень плохого, вредного, но дешевого антидепрессанта. Я, кстати, категорический противник того, чтобы люди выпивали в подобных состояниях. А еще противотревожные препараты, которое люди назначали себе сами, стали продаваться строго по рецепту. И это правильно. Люди уже реже мешают такие препараты с алкоголем, опять же, был соблазн выпить побольше таблеток, чтобы не просыпаться совсем, ведь депрессии часто сопровождаются суицидными намерениями.

– Но в аптеках часто предлагают безрецептурные препараты или БАДы: для сна, от тревоги и стресса и так далее.

– Мне тоже предлагают такое, но как врач я понимаю, что это все обычный мел. А человек больной, находящийся в тревожном состоянии, этот мел купит, попьет, но ему не поможет. А заболевание будет только прогрессировать. Поэтому лучше сходить к специалисту. Психиатр или психотерапевт «мусор» выписывать не будут. Надо понимать, что все препараты, которые помогают при тревожном состоянии, при депрессивном состоянии, они все по рецепту в аптеке.

Позвольте себе быть счастливыми!