Психотерапевт и психолог Омской клинической психиатрической больницы дали рекомендации, как пережить стресс и выйти из него с минимальными потерями.

Психотерапевт и психолог Омской клинической психиатрической больницы дали рекомендации, как пережить стресс и выйти из него с минимальными потерями.

Стресс – это физическое или психическое напряжение, которое может быть вызвано как положительными, так и отрицательными впечатлениями. Он может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, кожных заболеваний и даже рака. Неблагоприятный социально-психологический климат на работе может стать причиной хронического стресса.

Баланс между работой и личной жизнью – это состояние благополучия, которое позволяет человеку эффективно справляться с множеством обязанностей на работе, дома и в обществе. Дисбаланс может привести к усталости, плохому настроению, неспособности к самореализации и работе в состоянии высокого эмоционального напряжения.

Что же делать, если нет возможности избежать длительного стрессса? О том, как себя поддержать в такой ситуации, рассказали заведующий психотерапевтическим амбулаторным отделением ОКПБ, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Омской области по клинической психологии Дмитрий Четвериков и медицинский психолог психотерапевтического амбулаторного отделения ОКПБ Мария Четверикова.

Рекомендации, о которых говорят специалисты, доступны каждому. Омичам советуют попробовать применить хотя бы что-то из следующего.

1. Необходимо высыпаться, отводя этому 7-8 часов ежесуточно. Предпочтительнее спать в темном помещении (если в связи с особенностями графика приходится спать днем, нужно позаботиться о плотных теневых шторах), прохладном и хорошо проветриваемом (лучше под теплым одеялом, чем без него, но в тепле и духоте).

2. Важно соблюдать режим питания: завтрак, обед, ужин, по необходимости – перекусы между основными приемами пищи. Особое внимание следует уделять завтраку (каши, блюда из яиц). Если в течение дня появляется желание съесть что-нибудь сладкое, не связанное с голодом, лучше съесть фрукт или горсть орехов – от них пользы очевидно больше, чем от кондитерской продукции. Запрещать себе сладкое, если желание уже появилось, нельзя! Это лишний стресс – лучше съесть и не мучиться, а в ежедневный рацион добавить больше белка (творог, яйца, мясо, бобовые и т. д.), круп и овощей, чтоб энергии хватало на весь день.

3. Важно соблюдать и питьевой режим: если позволяют условия, бутылка с водой всегда должна быть под рукой. Если попить можно только в перерыве, не пренебрегайте этой возможностью. Не любите простую воду – пейте минеральную или чай.

4. Если выдался маленький перерыв, не тратьте его на разговоры, чтение, проверку социальных сетей. Гораздо полезнее для восстановления просто посидеть или полежать с прикрытыми глазами. Даже если вы не задремлете, вы отдохнете гораздо лучше: огромный процент информации, которую постоянно обрабатывает наш мозг, мы получаем через зрительный анализатор. Если вы хотя бы 10 минут посидите с закрытыми глазами, то сбережете много энергии и лучше восстановитесь.

5. Не забывайте про водные процедуры. Умывание холодной водой после сна позволяет быстрее прийти в тонус (как бонус – это еще и хорошая косметическая процедура для поддержания тонуса кожи). Утренний и вечерний душ можно рассматривать как экспресс-вариант массажа – возможность переключиться на телесные ощущения. Если позволяет время, примите ванну – она оказывает замечательное расслабляющее действие (особенно – с морской солью, но можно использовать любые приятные пенные или масляные ароматические добавки). Если есть возможность хоть изредка сходить в баню – используйте ее!

6. Будьте осторожны с алкоголем: вопреки распространенному мнению о том, что алкоголь помогает снимать стресс, он скорее сам является источником стресса – как для организма в целом, так и для психики. Максимально благоприятно в ситуации длительного или хронического стресса умеренное употребление алкоголя во время семейных или дружеских застолий, где основная радость заключается в общении, а алкоголь выступает исключительно как культурно закрепленный атрибут.

7. Добавьте в жизнь комфортное вам количество физической нагрузки. Это могут быть прогулки, утренняя или вечерняя гимнастика или занятия любым видом спорта, который вам нравится (бассейн, лыжи, футбол с друзьями, танцы). И помните: лучше заниматься один раз в две недели, чем «три раза в неделю когда-нибудь потом». Спорт позволит и поддержать организм, и полноценно переключиться с ситуации стресса.

8. Вместо новостей и интернет-контента (которые перегружают восприятие и утомляют, а иногда и сами являются источником стресса) читайте художественную литературу. Прослушивание аудиокниг позволяет одновременно с погружением в литературу заниматься бытовыми делами.

9. Не проговаривайте рабочие ситуации с близкими, оставьте рабочие разговоры для встреч с коллегами: во-первых, вместо того чтоб переключиться с работы и отдохнуть, вы как бы приносите «работу на дом», а во-вторых, нагружаете близких, которые будут вам гораздо более поддерживающим окружением, если не устанут от вас же.

10. Не избегайте встреч с семьей и друзьями – нормальное человеческое общение на темы, далекие от работы, помогает ощутить полноту жизни и зарядиться энергией.

11. Если у вас есть хобби и немного времени на него – не упускайте такую возможность. Да, не получится осуществить какой-то большой творческий проект за 20 минут. Но есть хобби, к которым можно ненадолго возвращаться много раз (найти новый рецепт, провязать несколько рядов на спицах, выкроить деталь будущего наряда, немного порисовать в блокноте, прочитать что-то на интересующую тему или выучить пару слов на иностранном языке).

– Помните: даже небольшие изменения в жизни, помноженные на время, дают результат. Стресс – это шторм. Рано или поздно шторм закончится. Но нужно его пережить, нужно выйти из него с минимальными потерями. Важно сконцентрироваться на работе, на выполнении долга. Но не менее важно сохранить себя и своих близких, – говорят специалисты.

Омичам предлагают выбрать подходящие рекомендации из списка и воспользоваться ими.