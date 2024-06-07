Мобильный телефон не должен заменять общение с родителями, необходимо также обозначить границы и время использования электронных устройств.

Мобильный телефон не должен заменять общение с родителями, необходимо также обозначить границы и время использования электронных устройств.

Заведующий психотерапевтическим амбулаторным отделением, главный внештатный специалист Минздрава Омской области по клинической психологии к.м.н. и д.п.н. Дмитрий Четвериков рассказал, сколько времени ребенок школьного возраста может безопасно проводить с гаджетами.

– Исследования показали, что раннее приобщение детей к цифровым устройствам может привести к недоразвитию социальных навыков, проблемам с концентрацией внимания, памятью, эмоциональной и коммуникативной сферами. Современный школьник подвержен серьезному влиянию гаджетов, из-за которых он часто не соблюдает режим дня. Поэтому для успешного обучения и сохранения здоровья важно следить за соблюдением режима дня детьми и ограничивать использование гаджетов одним часом в день, – рассказал Дмитрий Четвериков.

По нормам Всемирной организации здравоохранения, для сохранения здоровья детской психики дети должны получать доступ к экранам (телефонам, планшетам, ноутбукам, телевизорам) в течение 30–50 минут в день. Это время включает любую работу с гаджетами: как для учебной деятельности, так и для развлечений. Однако по статистике дети проводят за экранами до 3–5 часов в день.

Мобильный телефон не должен заменять общение с родителями. Необходимо установить определенное время для просмотра мультфильмов, компьютерных игр, общения в социальных сетях. Это поможет обозначить границы и время использования электронных устройств.

Важно занимать ребенка активностями, такими как спорт, хобби, прогулки, общение с вами. Не нужно брать гаджеты с собой в кафе, гости, на прогулку. Ребенок должен уметь отдыхать без них.