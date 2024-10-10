Представители администрации прокомментировали ситуацию.

В паблике «Типичный Омск» социальной сети «ВКонтакте» пользователи выразили обеспокоенность по поводу соседства алкогольного магазина и детского клуба. Речь идет о точке, находящейся в пятиэтажном доме по адресу: улица Бородина,45. Детский клуб и магазин находятся на первом этаже этого здания.

Местные жители говорят о том, что это небезопасно для детей, ведь в локации отсутствует охрана, а контингент у магазина весьма специфический.

На обращение местных жителей отреагировали представители мэрии. Они сообщили, что федеральное законодательство запрещает реализацию алкогольной продукции у образовательных учреждений и на прилегающих к ним территориях. При этом у образовательной организацией должна быть соответствующая лицензия. При организации работы детского клуба лицензия на образовательную деятельность не выдавалась. Поэтому в данном случае нарушений нет, заявили в мэрии.

– Лицензированием организаций, осуществляющих образовательную деятельность, занимается министерство образования Омской области. По информации, полученной от руководителя детского клуба «Артмикс» и министерства образования Омской области, лицензия на образовательную деятельность у данного клуба по указанному в обращении адресу отсутствует, – прокомментировали в мэрии.

В ответ на это пользователи посетовали, что алкомаркеты есть практически в каждом дворе. Близость с детским клубом многих все-таки смущает.