Омск-Информ
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·Происшествия

Его вразумили сотрудники Росгвардии.
Вечером 8 октября медиков вызвали в многоквартирный дом в Центральном округе. Причиной стала травма ноги, которую получила 7-летняя девочка.
Когда врачи прибыли на место, отец девочки отказался пустить их. Перед этим во время семейной ссоры мужчина также выгнал из дома жену.
Медики приняли решение вызвать росгвардейцев, воспользовавшись тревожной кнопкой. Сотрудники вневедомственной охраны убедили мужчину открыть дверь и позволить медикам оказать помощь его дочери.
Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, девочку госпитализировали. По предварительным данным, у нее ушиб стопы.
·Происшествия

Его вразумили сотрудники Росгвардии.
Вечером 8 октября медиков вызвали в многоквартирный дом в Центральном округе. Причиной стала травма ноги, которую получила 7-летняя девочка.
Когда врачи прибыли на место, отец девочки отказался пустить их. Перед этим во время семейной ссоры мужчина также выгнал из дома жену.
Медики приняли решение вызвать росгвардейцев, воспользовавшись тревожной кнопкой. Сотрудники вневедомственной охраны убедили мужчину открыть дверь и позволить медикам оказать помощь его дочери.
Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, девочку госпитализировали. По предварительным данным, у нее ушиб стопы.