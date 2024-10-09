Урожайность картофеля и овощей в регионе выше, чем по Сибири и стране в целом.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил данные об уборке картофеля и овощей на территории региона. Урожайность этих культур самая высокая в Сибирском федеральном округе и в целом по России.

Картофеля в этом году собрали около 450 тыс. тонн, средняя урожайность по области составляет 241 центнер с гектара. У сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств она еще выше – 288,2 ц/га.

– В СХО и КФХ региона самая большая урожайность по картофелю среди Сибирского федерального округа и в целом выше, чем по России, на 33 центнера с гектара, – отметил министр.

Овощей в регионе около 100 тыс. тонн при урожайности 317,2 центнера с гектара. Фермеры и сельхозорганизации имеют еще более высокую урожайность – 434,2 ц/га. Это лучший показатель в Сибири и на 172 центнера с гектара выше, чем в среднем по России.

Уборка картофеля и овощей сейчас близится к завершению. Аграрии стремятся убрать весь урожай до наступления холодов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на тяжелые погодные условия (сначала засуха, потом проливные дожди) и введение режима чрезвычайной ситуации на территории целого ряда районов, в Омской области собрали более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.