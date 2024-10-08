Омск-Информ
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·Общество

Прощание с погибшим пройдет завтра в Больших Уках.

Завтра, 9 октября, в 13:00 в фойе РДК АО адресу улица Ленина, 14, а в Больших Уках пройдет прощание с Дмитрием Большаковым. Боец погиб во время проведения специальной военной операции.

Напомним, что сегодня, 8 октября, в Омске прошло прощание с другим воином, погибшим на СВО. 35-летний Алексей Гусев ранее работал учителем физкультуры в Казачьей кадетской школе-интернате имени Д. Т. Язова.

·Общество

Прощание с погибшим пройдет завтра в Больших Уках.

Завтра, 9 октября, в 13:00 в фойе РДК АО адресу улица Ленина, 14, а в Больших Уках пройдет прощание с Дмитрием Большаковым. Боец погиб во время проведения специальной военной операции.

Напомним, что сегодня, 8 октября, в Омске прошло прощание с другим воином, погибшим на СВО. 35-летний Алексей Гусев ранее работал учителем физкультуры в Казачьей кадетской школе-интернате имени Д. Т. Язова.