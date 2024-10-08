Аптечная сеть «Фармакопейка» разыгрывает автомобиль и другие мегакрутые призы среди покупателей.

С 1 октября 2024 года в аптеках «Фармакопейка» стартовала акция, где у каждого участника есть шанс выиграть АВТОМОБИЛЬ и другие ценные подарки!

Как участвовать в акции?

1. Совершите покупку в любой аптеке «Фармакопейка», предъявляя бонусную карту на сумму от 1000 рублей, или оформите заказ на сайте farmakopeika, получите промокод участника.

Вы можете получить дополнительные промокоды: за покупку витаминов Spice Active или Grassberg; за оплату бонусными баллами специального купона (перейти в чат-бот).

Чем больше у вас промокодов, тем больше шансов на выигрыш!

2. Зарегистрируйте промокод на сайте priz-fk и становитесь участником розыгрыша еженедельных призов и автомобиля:

14 октября – умная колонка – 1 шт.,

21 октября – гриль – 1 шт.;

28 октября – кофеварка – 1 шт.;

4 ноября – робот-пылесос – 1 шт.;

11 ноября – телевизор – 1 шт.;

18 ноября – стиральная машина – 1 шт.;

28 ноября – холодильник – 1 шт.

2 декабря будет разыгран главный приз – автомобиль LADA NIVA TRAVEL 2024 Classic'24. Онлайн трансляция состоится в 17:00 в группе «ВКонтакте».

Успейте зарегистрировать промокод сейчас и принять участие во всех розыгрышах!

Срок действия акции до 30 ноября.

Подробные условия акции на нашем сайте priz-fk

Реклама. ООО «Медэкспорт – Северная звезда» (ОГРН 1085404009052, адрес: 109388, город Москва, улица Гурьянова, дом 30, офис 105).