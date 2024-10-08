Аптечная сеть «Фармакопейка» разыгрывает автомобиль и другие мегакрутые призы среди покупателей.
С 1 октября 2024 года в аптеках «Фармакопейка» стартовала акция, где у каждого участника есть шанс выиграть АВТОМОБИЛЬ и другие ценные подарки!
Как участвовать в акции?
1. Совершите покупку в любой аптеке «Фармакопейка», предъявляя бонусную карту на сумму от 1000 рублей, или оформите заказ на сайте farmakopeika, получите промокод участника.
Вы можете получить дополнительные промокоды: за покупку витаминов Spice Active или Grassberg; за оплату бонусными баллами специального купона (перейти в чат-бот).
Чем больше у вас промокодов, тем больше шансов на выигрыш!
2. Зарегистрируйте промокод на сайте priz-fk и становитесь участником розыгрыша еженедельных призов и автомобиля:
14 октября – умная колонка – 1 шт.,
21 октября – гриль – 1 шт.;
28 октября – кофеварка – 1 шт.;
4 ноября – робот-пылесос – 1 шт.;
11 ноября – телевизор – 1 шт.;
18 ноября – стиральная машина – 1 шт.;
28 ноября – холодильник – 1 шт.
2 декабря будет разыгран главный приз – автомобиль LADA NIVA TRAVEL 2024 Classic'24. Онлайн трансляция состоится в 17:00 в группе «ВКонтакте».
Успейте зарегистрировать промокод сейчас и принять участие во всех розыгрышах!
Срок действия акции до 30 ноября.
Подробные условия акции на нашем сайте priz-fk
Реклама. ООО «Медэкспорт – Северная звезда» (ОГРН 1085404009052, адрес: 109388, город Москва, улица Гурьянова, дом 30, офис 105).