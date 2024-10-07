Работа по созданию обновленной экспозиции завершена, и ворота музея открыты для любого желающего.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского прошло торжественное открытие обновленной экспозиции Музея истории университета. Проект реализовывался на протяжении года, и он отражает все значимые события за 50-летнюю историю вуза. Экспозиция разбита по десятилетиям, и каждое из них собрано так, чтобы дать представление об эпохе, атмосфере и личностях того времени. Украшением выставки являются костюмные комплексы с необходимыми атрибутами, воссоздающие образы преподавателей. В зале также собраны подарки от партнеров, сувениры с памятных встреч и награды. Центр экспозиции – временная мини-выставка, которая будет периодически меняться.

– Новый музей – это всегда замечательно, тем более музей в родном университете, который имеет богатую, насыщенную событиями историю, – отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, который принял участие в церемонии торжественного открытия музея. – Конечно, многое меняется со временем, это закономерно, время дано для того, чтобы идти вперед, совершенствоваться, но нужно знать истоки. Как говорили правильные люди, мы стоим на плечах гигантов, титанов, поэтому нужно помнить об основателях, о тех, кто продвигал эту огромную, нужную и важную для региона идею создания и развития университета. Это память, это генетика, это познание самих себя и своей истории. Поздравляю с юбилеем родной университет: удачи, славы, всего самого доброго.

Неотъемлемой частью экспозиции является и ее цифровая часть: на интерактивном экране можно увидеть летопись факультетов, зданий, судеб. Любой посетитель может узнать много новой информации о нашем университете, что поможет сформировать у них ценностно-ориентированное отношение к культурно-историческому наследию университета и укрепить его лучшие традиции.

– Обновление Музея истории и достижений Омского государственного университета – это дань уважения и памяти тем, кто стоял у истоков и основ его организации и становления, а также партнерам и студентам, которые развивают вуз вместе с руководством и приумножают его славу, – сказал на открытии ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Это место, на базе которого можно и нужно воспитывать молодое поколение, здесь сосредоточена история вуза и его выпускников.

Музей расположен по адресу: пр. Мира, 55а, зона «Реквизит», 2-й корпус ОмГУ.