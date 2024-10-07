По решению суда ей придется выплатить 600 тысяч рублей за нанесение морального вреда и на лечение пострадавшего.

С жительницы Омской области через суд взыскали почти 600 тыс рублей за избиение мужчины. Она выплатит пострадавшему моральный ущерб, а также компенсирует бюджету его лечение.

По информации областной прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2023 года в Русско-Полянском районе. 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения избила своего 60-летнего знакомого, в результате он получил тяжкий вред здоровью. После множественных ударов руками и ногами потерпевшему пришлось проводить сложную операцию по трепанации черепа. На сельчанку завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. На допросе она заявила, что поводом для агрессии стали оскорбительные высказывания мужчины в адрес ее матери.

Суд приговорил фигурантку к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Также ее обязали выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Медицинская помощь пострадавшему на сумму 197 тысяч рублей была оказана за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. С женщины полностью взыскали эту сумму через суд.