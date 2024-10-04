Омск-Информ
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·Авто

С момента прошлых изменений не прошло и месяца.
Омские дорожники внесли изменения в работу еще одного светофора. На пересечении улиц 12 Декабря – Авиационная в Кировском округе отменили ранее введенное разделение фаз встречных транспортных потоков, следующих по Авиационной. Время работы разрешающего сигнала для Авиационной увеличили на 4 секунды.
Отметим, что вчера изменили работу светофора на пересечении улицы Заозерной и проспекта Менделеева. Проезд по Менделеева во всех направлениях разрешили на зеленый сигнал основной секции.
·Авто

С момента прошлых изменений не прошло и месяца.
Омские дорожники внесли изменения в работу еще одного светофора. На пересечении улиц 12 Декабря – Авиационная в Кировском округе отменили ранее введенное разделение фаз встречных транспортных потоков, следующих по Авиационной. Время работы разрешающего сигнала для Авиационной увеличили на 4 секунды.
Отметим, что вчера изменили работу светофора на пересечении улицы Заозерной и проспекта Менделеева. Проезд по Менделеева во всех направлениях разрешили на зеленый сигнал основной секции.