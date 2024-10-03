Чиновники дептранса рассчитывают, что это уменьшит аварийность и увеличит пропускную способность дорог.
Сегодня были внесены изменения в работу светофора на пересечении улицы Заозерной и проспекта Менделеева. Там демонтировали дополнительные секции, не меняя продолжительность цикла. Проезд по проспекту Менделеева во всех направлениях теперь возможен в разных фазах на разрешающий сигнал основной секции светофора.
– Корректировка режима работы светофора позволит не только снизить риск возникновения аварийных ситуаций, но и существенно улучшить пропускную способность на данном участке. Начиная с сегодняшнего дня специалистами департамента транспорта будет проведен подробный мониторинг дорожной ситуации на данном участке с целью оценки результатов принятых изменений и планирования дальнейших работ по разгрузке перекрестка, – сообщили в департаменте транспорта.
Омичей просят ездить по новым правилам, а не по привычке.