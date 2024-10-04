Эксперт рассказал, почему стоит отдавать предпочтение подержанному авто.

Российский автомобильный рынок увеличился на 58% за 9 месяцев 2024 года. Такие данные приводят в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) изданию Газета.ru.

Комитет автопроизводителей АЕБ выяснил, что в сентябре 2024 года продажа легковых автомобилей составили около 151,5 тыс штук. По информации ППК в сентябре новых автомобилей продали 154,7 тыс. штук. В разрезе аналогичного периода прошлого года, это на 32,9% больше. В общем продажи с января по сентябрь 2024 года превысили 1,2 млн автомобилей. По аналитике представителей АЕБ, это на 57,6% больше аналогичного периода 2023 года.

По причине скачка продаж в автомобильном сегменте основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль дал рекомендации, которые позволят сэкономить при покупке нового или поддержанного автомобиля.

Для тех, кто присматривается к новому кроссоверу, стоит обратить внимание на дисконтные предложения от дилеров. В частности, специалист говорит о «положении импортеров», которое позволяет сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей. Денис Мигаль посоветовал обращать внимание на дополнительные предложения, включая трейд-ин. Это система приобретения товаров, при которой подержанный автомобиль можно передать продавцу для зачета его стоимости в пользу нового.

Автоэксперт также сказал, что выгоднее выбирать машину с пробегом. Благо, на маркетплейсах много подобных предложений, из которых можно выбрать достойный вариант.

Есть и неочевидный способ экономии для бюджетников: программы господдержки на покупку новенького автомобиля для врачей и учителей. Эту опцию ввел Минпромторг в текущем году.