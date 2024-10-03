Омск-Информ
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·Образование

Проверить свои знания можно будет совершенно бесплатно как ученикам, так и родителям.

13 октября ОмГУ им. Ф. М. Достоевского проводит бесплатный пробный ЕГЭ для учащихся 10–11-х классов и их родителей. В списке для сдачи шесть предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание.

Омский госуниверситет дважды в год проводит пробные ЕГЭ для будущих выпускников. В начале учебного года, чтобы школьники смогли оценить свои стартовые результаты, и в апреле, когда еще есть время скорректировать подготовку.
Во время проведения пробного ЕГЭ для родителей традиционно будет организована тематическая площадка, где они смогут пообщаться с преподавателями вуза и получить советы по подготовке к выпускному экзамену. И, кроме того, родители тоже смогут написать пробный ЕГЭ.
Регистрация участников открыта на сайте ОмГУ
·Образование

Проверить свои знания можно будет совершенно бесплатно как ученикам, так и родителям.

13 октября ОмГУ им. Ф. М. Достоевского проводит бесплатный пробный ЕГЭ для учащихся 10–11-х классов и их родителей. В списке для сдачи шесть предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание.

Омский госуниверситет дважды в год проводит пробные ЕГЭ для будущих выпускников. В начале учебного года, чтобы школьники смогли оценить свои стартовые результаты, и в апреле, когда еще есть время скорректировать подготовку.
Во время проведения пробного ЕГЭ для родителей традиционно будет организована тематическая площадка, где они смогут пообщаться с преподавателями вуза и получить советы по подготовке к выпускному экзамену. И, кроме того, родители тоже смогут написать пробный ЕГЭ.
Регистрация участников открыта на сайте ОмГУ