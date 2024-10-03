Проверить свои знания можно будет совершенно бесплатно как ученикам, так и родителям.

13 октября ОмГУ им. Ф. М. Достоевского проводит бесплатный пробный ЕГЭ для учащихся 10–11-х классов и их родителей. В списке для сдачи шесть предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание.