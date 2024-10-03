Статуя Густава Гасфорда появится возле Генерал-губернаторского дворца напротив остановки «Магазин «Яблонька».
В самом центре Омска появится скульптура супруга легендарной омской Любочки, фигура которой расположена на пересечении улиц Карла Либхнехта и Любинского проспекта. Изваяние генерал-губернатора Западной Сибири Густава Гасфорда установят возле Генерал-губернаторского дворца. Это напротив остановки «Магазин «Яблонька». По городской легенде, именно по его приказу и был построен этот дворец. Изготовит фигуру главы региона скульптор Михаил Минин, автор памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной.
Получается, что фигура Густава Гасфорда, задумчиво сидящего на скамейке, расположится в некотором отдалении от любимой жены. Ранее сообщалось, что идею памятника предложил директор Омского государственного краеведческого музея Петр Вибе. Он высказал мысль о создании генерал-губернаторского квартала.