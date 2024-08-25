Предлагается объединить одним культурным контекстом два музея и несколько скульптур, посвященных выдающимся омским политикам прошлого.

Директор Омского государственного краеведческого музея Петр Вибе предложил создать в Омске генерал-губернаторский квартал. По его мнению, деятельность генерал-губернаторов Западной Сибири и Степного края хоть и является важнейшей частью омской истории, но этот этап почти не известен широкому кругу омичей и совсем не представлен в городском монументальном пространстве.

Автор идеи предложил объединить здания историко-краеведческого музея с Генерал-губернаторским дворцом и насытить скульптурами выдающихся политиков прошлого.

– Комфортная среда центральной части города может наполниться еще и историческими смыслами, а объекты музейного комплекса и музеефицированная прилегающая к ним территория бывшей усадьбы Генерал-губернаторского дворца в своей совокупности способны сформировать так называемый «Генерал-губернаторский квартал» с выраженным культурно-рекреационным значением, – цитирует Вибе медиа «Трамплин».

По замыслу краеведа, в этой локации можно установить скульптуру одного из самых выдающихся генерал-губернаторов Западной Сибири Гасфорда. Тем более что его фигура, сидящая на скамье, уже почти изготовлена омским скульптором Михаилом Мининым. По замыслу памятник должны будут установить на обновленном парадном крыльце ОГИК музея, рядом с Генерал-губернаторским дворцом.

Еще одна композиция, которая могла бы украсить и наполнить историческим содержанием «Генерал-губернаторский квартал», – это скульптура «Казнаков и Ядринцев».

Помимо скульптур, историк предлагает и активнее задействовать экспозиционные возможности Генерал-губернаторского дворца, в частности, предлагает создать постоянную экспозицию «Наместник императора: фигуры омских генерал-губернаторов в вертикали российской власти» и перенести в новое пространство почти недоступную для омичей галерею губернаторов, которая сейчас находится в здании Законодательного собрания. Кроме того, Вибе предлагает развернуть экспозицию «Женщины Генерал-губернаторского дворца».

Насколько реально воплотить эту задумку и стоимость реализации проекта не озвучивается.