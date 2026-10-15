В Омске появится барельеф знаменитой кошки: называем место

Очертания любимицы актеров Камерного драматического театра имени В. С. Решетникова скоро можно будет наблюдать на фасаде.

omskinform.ru

В Омске 19 октября на фасаде Камерного драматического театра имени В. С. Решетникова появится кинетический барельеф кошки Лисистраты. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» художник-монументалист Дмитрий Сол, которому заказали образ хранительницы учреждения.

Усатый талисман жил в труппе 19 лет. Кошка прибилась к театру весной 2005 года. Имя Лисистрата ей дали в честь пьесы Аристофана, над которой тогда работали актеры. За два десятилетия животное стало настоящей хранительницей сцены, однако в 2024 году кошки не стало.

Барельеф получится кинетическим: шарик с изображением театральных масок комедии и трагедии, с которым кошка играет на барельефе, будет вращаться. Так каждый зритель сможет сам выбрать настроение работы – веселое, грустное или нейтральное. Открытие новой работы состоится 19 октября на здании театра.