Пилоты вовремя заметили состояние дамы и вызвали полицию.

В Омске авиапассажирка, собирающаяся улететь в Сочи, была задержана транспортными полицейскими. Экипаж воздушного судна заметил, что 53-летняя женщина была пьяной, и вызвал полицейских.

Прибывшие правоохранители вывели ее из самолета. Транспортные полицейские доставили подгулявшую омичку в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило подозрения пилотов.

В отношении нарушительницы общественного порядка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Напомним, что в случае невыполнения пассажиром установленных правил поведения авиакомпания может отказать ему в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.