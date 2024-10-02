Омск-Информ
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·Общество

Жителей региона ждет классическая осенняя погода с туманом.

Синоптики дали прогноз на среду, 2 октября. По данным омского Гидрометцентра, в регионе ночью ожидается до +2…+7 градусов, местами до -3, а днем до +9…+14 градусов. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер ночью до 3-8 м/с, а днем до 6-11 м/с. Переменная облачность.

В четверг, 3 октября, характер погоды не изменится. А вот в пятницу тепло вновь вернется в регион.

·Общество

Жителей региона ждет классическая осенняя погода с туманом.

Синоптики дали прогноз на среду, 2 октября. По данным омского Гидрометцентра, в регионе ночью ожидается до +2…+7 градусов, местами до -3, а днем до +9…+14 градусов. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер ночью до 3-8 м/с, а днем до 6-11 м/с. Переменная облачность.

В четверг, 3 октября, характер погоды не изменится. А вот в пятницу тепло вновь вернется в регион.