Свой пост покинул Владимир Спинов.

Накануне, 30 сентября, появилось распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко. В документе говорится об отставке директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимира Спинова.

Сообщается, что он решил покинуть пост по собственному желанию. Спинова уволили с 1 октября. Имя нового главы ведомства пока неизвестно.

Отметим, что Владимир Спинов возглавлял омский фонд больше 10 лет – с 2012 года. До назначения он работал в сфере здравоохранения и дважды был депутатом горсовета.

В 2019 году выиграл на довыборах депутата омского Законодательного собрания. В мае 2021 года участвовал в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания от «Единой России», но проиграл их.