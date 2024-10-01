Мэрия ищет способы, как избавиться от земли с обочин на дорогах.

Сегодня, 1 октября, мэр Омска Сергей Шелест дал получение главе Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову. Градоначальник потребовал, чтобы в следующем году решился вопрос с намыванием земли с обочин на дороги во время дождя.

– За сутки работники УДХБ вывезли более 180 тонн грунта, а за весь летний сезон собрано более 36 тысяч тонн, – рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. – Значительная часть этой земли намывается с прибордюрной части во время осадков.

В качестве решения проблемы мэр рассматривает возможность срезки лишнего грунта на возвышениях обочин. Хотя весь город не получится охватить с помощью такого подхода, но такой вариант рассматривается как доступный.