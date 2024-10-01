Исполнителя «Синего тумана» похоронят на Троекуровском кладбище.

Сегодня, 1 октября, в 11 часов на 79-м году не стало композитора и певца Вячеслава Добрынина. Об этом сообщила его жена Ирина. Автор 50 альбомов стал широко известен благодаря своим хитам «Синий туман» и «Колдовское озеро». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина.

Последний месяц композитор тяжело болел. Меньше недели назад народного артиста РФ экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. В больнице провели обследование и выявили хроническую артериальную гипертонию. Врачи боролись за жизнь Добрынина, но спасти его не удалось.

По данным телеграм-канала Mash, предварительная причина смерти артиста – острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Похоронят Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище.