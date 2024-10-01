Это позволит не только определять подозрительные предметы, но и понять их состав.

Вчера, 30 сентября, на сайте госзакупок была опубликована заявка Омского аэропорта на закупку рентгенотелевизионной установки для досмотра багажа. Она позволит не только обнаруживать подозрительные предметы в багаже, то и идентифицировать их по составу. В частности, определять их органическую или неорганическую принадлежность. Ко всему прочему, установка способна выделить в рамку непроницаемые объекты и ручной маркировки.

В заявке указывается, что поставщик должен установить оборудование в здании цеха бортового питания рядом с аэропортом и обеспечить гарантийное обслуживание. Стоимость закупки составляет 6 291 836,70 рубля. Окончание подачи заявок истекает 7 октября.

Напомним, что тремя годами ранее – в 2021 году – Омский аэропорт обзаводился аналогичной установкой для выявления подозрительных предметов в здании аэровокзала. Максимальная цена договора составляла 14,3 млн рублей.