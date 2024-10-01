Омск-Информ
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·Спорт

Покрытие получило сертификат Российского футбольного союза.

Министр спорта Иван Колесник сообщил о модернизации футбольного поля в спортивном комплексе «Красная звезда». Покрытие заменили на новое, которое считается безопасным и качественным. Это подтверждает сертификат Российского футбольного союза.

– Обновленное футбольное поле в манеже спорткомплекса «Красная звезда» получило сертификат Российского футбольного союза. Безопасность и качество покрытия подтверждены после проведения всех испытаний, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Глава Минспорта также сообщил про обновление системы освещения, косметический ремонт трибуны и табло.

На обновленном поле в грядущие выходные состоится футбольный матч. В субботу, 5 октября,  в 12 часов омский «Иртыш» сыграет с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.

·Спорт

Покрытие получило сертификат Российского футбольного союза.

Министр спорта Иван Колесник сообщил о модернизации футбольного поля в спортивном комплексе «Красная звезда». Покрытие заменили на новое, которое считается безопасным и качественным. Это подтверждает сертификат Российского футбольного союза.

– Обновленное футбольное поле в манеже спорткомплекса «Красная звезда» получило сертификат Российского футбольного союза. Безопасность и качество покрытия подтверждены после проведения всех испытаний, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Глава Минспорта также сообщил про обновление системы освещения, косметический ремонт трибуны и табло.

На обновленном поле в грядущие выходные состоится футбольный матч. В субботу, 5 октября,  в 12 часов омский «Иртыш» сыграет с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.