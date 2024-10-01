На месте работают спасатели.

Сегодня, 1 октября, примерно в 10:55 появились данные об эвакуации студентов из здания стоматологического факультета медакадемии на ул. Ленина, 12, что на Любинском проспекте. Как уточняет телеграмм-канал omsk_putevoditel, на месте работают спасатели.

По данным регионального МЧС, сотрудники академии не обращались в ведомство за экстренной помощью.

– Возможно, в вузе проходит внутренние учения. В МЧС по Омской области сообщения не поступало, – рассказали в региональном МЧС.

В пресс-службе учебного заведения оказались недоступны для оперативных комментариев. По некоторым данным, эвакуация носит учебный характер.