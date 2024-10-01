Целостность упаковки блюда многое скажет о нем самом. Быстрая доставка тоже должна насторожить.

Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров рассказал, как определить качество еды из доставки. Главное здесь – целостность упаковки. Ее нужно проверить на наличие повреждений, вздутий, разрывов и вмятин. Если что-то из этого списка присутствует, еду, скорее всего, неправильно хранили либо везли заказчику.

Самый безопасный вариант – это герметичные пищевые контейнеры, запаянные пленкой, сообщает News.ru. Бумажные боксы должной защиты от микробов не дадут, пояснил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что слишком быстрая доставка – это признак того, еда была приготовлена заранее, а не перед отправкой. Стоит проверить маркировку даты фасовки и сроков годности. Риск загрязнения продуктов также увеличивает неплотно закрытая сумка курьера.