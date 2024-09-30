На омича составили сразу несколько административных протоколов.

На этих выходных в соцсетях появилось видео с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого пытался дрифовать на Любинском проспекте. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и местонахождение нарушителя. Им оказался 22-летний омич.

Водителя привлекли к ответственности за управление автомобилем, на котором установлен потертый госзнак. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, на омича составили административные протоколы за отсутствие страховки и управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.

Сейчас решается вопрос о прекращении регистрации машины, потому что в конструкцию ВАЗа внесли изменения, которые не прошли должного согласования.