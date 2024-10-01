В проекте могут поучаствовать учащиеся 10–11 классов, СПО и вузов.

С 27 октября по 2 ноября в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского состоится SCAMT Workshop Week*. На одной площадке соберутся школьники, студенты, преподаватели и ученые-исследователи из разных областей естественных наук. Команды по 3–6 человек под руководством кураторов будут работать над научными проектами, посещать лекции, участвовать в воркшопах, а также знакомиться с продвинутой местной индустрией и тусоваться с участниками других проектов. В субботу команды будут защищать результаты своих научных проектов перед экспертной комиссией и всеми остальными участниками.

– В прошлом году SWW SE проводился впервые. В мероприятии приняло участие 45 школьников из Омска, Омской области и других городов (Пермь, Челябинск), – рассказал Евгений Булучевский, декан химического факультета ОмГУ. – В числе участников 26 человек – это одиннадцатиклассники, из которых почти половина стали студентами ОмГУ. По итогам мероприятия 60 % участников рассматривают ОмГУ как приоритетный для поступления. В этом году, помимо школьной траектории, планируется разработать несколько студенческих проектов – провести небольшие исследования под руководством представителей предприятий. Мы надеемся, что это укрепит связи с работодателями и позволит создать задел для совместных разработок.

Для участников, которые проживают за пределами города Омска, университет готов предоставить общежитие на период проведения мероприятия.

Прием заявок осуществляется до 7 октября (23:59 по МСК) на странице проекта: https://scamt.ifmo.ru/ru/sww-se/

Напомним, первая в России научная школа по химии – SCAMT Workshop Week: School Edition прошла в 2023 году на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

* Недельный практикум Института растворной химии, передовых материалов и технологий: школьная версия.