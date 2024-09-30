Омск-Информ
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·Общество

Старушка получила тяжкий вред здоровью. Проверка продолжается.

В Октябрьском округе 88-летняя женщина пострадала в результате наезда электровелосипеда. Ее сбил молодой мужчина на электровелосипеде.

В отношении 26-летнего омича возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 3 августа 2024 года мужчина ехал на электровелосипеде по тротуару. Вблизи дома № 33 на проспекте Космическом он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 88-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Расследование уголовного дела прокуратура поставила на контроль. Проверка продолжается.

·Общество

Старушка получила тяжкий вред здоровью. Проверка продолжается.

В Октябрьском округе 88-летняя женщина пострадала в результате наезда электровелосипеда. Ее сбил молодой мужчина на электровелосипеде.

В отношении 26-летнего омича возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 3 августа 2024 года мужчина ехал на электровелосипеде по тротуару. Вблизи дома № 33 на проспекте Космическом он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 88-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Расследование уголовного дела прокуратура поставила на контроль. Проверка продолжается.