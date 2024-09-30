Омск-Информ
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·Общество

Имя подрядчика пока не называется.

Омские власти определили подрядчика для благоустройства парка Победы на Левобережье. Однако сразу же обращает на себя внимание одно обстоятельство. Компания, подавшая заявку на участие в аукционе, согласилась выполнить работы в 15 раз дешевле: вместо заложенных на эти цели 250 млн рублей всего за 16 млн рублей.

Как явствует из протокола, это был единственный претендент на лот, с которым, скорее всего, и заключат контракт. Все документы у заявителя соответствуют требованиям. Победитель аукциона не называется.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит обновить плитку и асфальт на пешеходных дорожках, проложить коммуникации, установить новые светильники, а также оборудовать видеонаблюдение. Планируется высадить ивы и ели, устроить газоны. По территории предполагается сделать экотропу и поставить дополнительные скамейки с урнами. В парке должны появиться большой светодиодный экран (23 м х 2,80 м) и интерактивный уличный киоск с информацией об Омске.

Все работы по проекту необходимо выполнить до 30 апреля следующего года. А не до 8 мая, как предполагалось ранее. Вероятно, благоустройство хотят завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведь к празднику в первую очередь мемориальный парк станет центром торжеств.

·Общество

Имя подрядчика пока не называется.

Омские власти определили подрядчика для благоустройства парка Победы на Левобережье. Однако сразу же обращает на себя внимание одно обстоятельство. Компания, подавшая заявку на участие в аукционе, согласилась выполнить работы в 15 раз дешевле: вместо заложенных на эти цели 250 млн рублей всего за 16 млн рублей.

Как явствует из протокола, это был единственный претендент на лот, с которым, скорее всего, и заключат контракт. Все документы у заявителя соответствуют требованиям. Победитель аукциона не называется.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит обновить плитку и асфальт на пешеходных дорожках, проложить коммуникации, установить новые светильники, а также оборудовать видеонаблюдение. Планируется высадить ивы и ели, устроить газоны. По территории предполагается сделать экотропу и поставить дополнительные скамейки с урнами. В парке должны появиться большой светодиодный экран (23 м х 2,80 м) и интерактивный уличный киоск с информацией об Омске.

Все работы по проекту необходимо выполнить до 30 апреля следующего года. А не до 8 мая, как предполагалось ранее. Вероятно, благоустройство хотят завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведь к празднику в первую очередь мемориальный парк станет центром торжеств.