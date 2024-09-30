Имя подрядчика пока не называется.

Омские власти определили подрядчика для благоустройства парка Победы на Левобережье. Однако сразу же обращает на себя внимание одно обстоятельство. Компания, подавшая заявку на участие в аукционе, согласилась выполнить работы в 15 раз дешевле: вместо заложенных на эти цели 250 млн рублей всего за 16 млн рублей.

Как явствует из протокола, это был единственный претендент на лот, с которым, скорее всего, и заключат контракт. Все документы у заявителя соответствуют требованиям. Победитель аукциона не называется.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит обновить плитку и асфальт на пешеходных дорожках, проложить коммуникации, установить новые светильники, а также оборудовать видеонаблюдение. Планируется высадить ивы и ели, устроить газоны. По территории предполагается сделать экотропу и поставить дополнительные скамейки с урнами. В парке должны появиться большой светодиодный экран (23 м х 2,80 м) и интерактивный уличный киоск с информацией об Омске.

Все работы по проекту необходимо выполнить до 30 апреля следующего года. А не до 8 мая, как предполагалось ранее. Вероятно, благоустройство хотят завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведь к празднику в первую очередь мемориальный парк станет центром торжеств.