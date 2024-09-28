«Ястребы» потерпели 7 поражений подряд, но руководство клуба не спешит принимать кардинальных решений.

После седьмого поражения «Авангарда» подряд главный тренер команды Сергей Звягин выступил с заявлением, из которого следовало, что уже в ближайшее время руководство омского клуба объявит о его отставке. Но пока не последовало. Эксперты оценили вероятность ухода специалиста, требования которого, судя по его же словам, игроки «ястребов» не приняли.

– На текущий момент о радикальных шагах еще не слышал, – говорит хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. – Ничего исключать нельзя, но Звягин грамотно и смело взял вину за серию из семи поражений на себя. Впереди три домашних матча («Сибирь», «Локомотив» и «Барыс»), плюс Райан Спунер в помощь. Не удастся вырулить и в них, значит, изменения станут неотвратимыми.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков полагает, что руководство «Авангарда» медлит с отставкой Звягина, поскольку не имеет «железной» альтернативы.

– Я думаю, что разговоры об отставке Сергея Звягина могут ходить. Руководство «Авангарда» не будет сидеть на месте и смотреть. Думаю, что оно ищет пути выхода из ситуации. Никто не может дать гарантию того, что новый тренер придет и сразу же даст результат. Прежде всего в Омске должны разобраться в причинах происходящего, - отметил Коньков.

30 сентября «Авангард» сыграет дома с «Сибирью». Сергея Звягин в своем вчерашнем заявлении указал, что перелом в серии неудач команды произойдет именно в этом матче.