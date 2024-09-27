Главный тренер «ястребов» фактически анонсировал свою отставку. На матч с «Сибирью» омскую команду выведет другой специалист.

После поражения от челябинского «Трактора» со счетом 2:4, ставшего уже седьмым подряд для «Авангарда», главный тренер «ястребов» Сергей Звягин сделал заявление, которое фактически означает его отставку. Наставник взял на себя вину за серию неудач команды.

– Результаты последних семи игр – это полностью моя ответственность. Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и если кто-то еще не раскрыл свой потенциал – это на мне. Я уверен, по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, победы придут, наступит перелом, и он должен наступить в следующем матче, – сказал Звягин на пресс-конференции после матча в Челябинске.

Как отметил специалист, его главная недоработка – недостаточная требовательность к игрокам. Тренер задал команде свои стандарты игры, но добиться исполнения не смог.

– Думаю, что в тренировочном процессе, каких-то других аспектах будут изменения в команде. Это я могу публично заявить, – добавил Сергей Звягин.

Об отставке тренера, скорее всего, будут объявлено в самое ближайшее время.