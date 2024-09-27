Омск-Информ
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·Спорт

Матч «ястребов» на выезде завершился очередным, уже седьмым по счету, поражением.

Сегодня, 27 сентября, «Авангард» сыграл в матче на выезде с челябинским «Трактором». Омская команда потерпела очередное поражение, ставшее уже 7-м подряд.

В первом периоде в ворота «ястребов» залетели сразу две шайбы. Во втором периоде «Трактор» снова атаковал ворота омичей и забил два гола. «Авангард» смог отыграть лишь одну шайбу, гол на счет молодого нападающего Ильи Рейнгардта.

В третьем периоде он отличился еще раз, сделав дубль. Однако на большее гостей не хватило. Матч завершился со счетом 2:4.

Следующая игра пройдет 30 сентября на домашней «G-Drive Арене». «Авангард» сыграет с новосибирской «Сибирью».

·Спорт

Матч «ястребов» на выезде завершился очередным, уже седьмым по счету, поражением.

Сегодня, 27 сентября, «Авангард» сыграл в матче на выезде с челябинским «Трактором». Омская команда потерпела очередное поражение, ставшее уже 7-м подряд.

В первом периоде в ворота «ястребов» залетели сразу две шайбы. Во втором периоде «Трактор» снова атаковал ворота омичей и забил два гола. «Авангард» смог отыграть лишь одну шайбу, гол на счет молодого нападающего Ильи Рейнгардта.

В третьем периоде он отличился еще раз, сделав дубль. Однако на большее гостей не хватило. Матч завершился со счетом 2:4.

Следующая игра пройдет 30 сентября на домашней «G-Drive Арене». «Авангард» сыграет с новосибирской «Сибирью».