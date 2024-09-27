Омск-Информ
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·Происшествия

Здоровью 9-летнего школьника был причинен тяжкий вред.

Омский Следком завершил расследование жуткого инцидента, произошедшего в феврале этого года в квартире многоэтажки на улице Дмитриева. 57-летняя омичка с психическим расстройством напала на родных. Она нанесла несколько ударов молотком по голове своего девятилетнего внука, ударила ножом свою 86-летнюю мать, а затем пыталась изуродовать себя. Страшную картину застали родители ребенка, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

 По информации следствия, в тот момент горожанка не контролировала свои действия из-за психических отклонений. В суде обвинение планирует требовать отправить омичку на принудительное лечение.

·Происшествия

Здоровью 9-летнего школьника был причинен тяжкий вред.

Омский Следком завершил расследование жуткого инцидента, произошедшего в феврале этого года в квартире многоэтажки на улице Дмитриева. 57-летняя омичка с психическим расстройством напала на родных. Она нанесла несколько ударов молотком по голове своего девятилетнего внука, ударила ножом свою 86-летнюю мать, а затем пыталась изуродовать себя. Страшную картину застали родители ребенка, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

 По информации следствия, в тот момент горожанка не контролировала свои действия из-за психических отклонений. В суде обвинение планирует требовать отправить омичку на принудительное лечение.