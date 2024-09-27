Повышенные ставки срочного вклада для физических лиц будут действительны при условии капитализации процентов.

МТС Банк повысил ставки по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клиентов. При размещении средств на 91 день ставка составит 18,5 % годовых, на 181 день – 19,3 % годовых, на 367 дней – 19,8 % годовых. Ставки действительны при условии капитализации процентов.

Для премиальных клиентов банка при открытии вклада на те же сроки предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов по вкладу, открытому на срок один год, составит 20 % годовых.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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