Омичи жалуются на сильную канализационную вонь и сырость.

Сегодня, 26 сентября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась жалоба от жительницы дома №9 на улице Романенко. По словам омички, весь двор залила вода из канализации.

Женщина звонила в Единую дежурную диспетчерскую службу, где ей сказали, что специалисты приедут, как смогут. При этом к 22 часам никто так и не приехал, а ситуация с 19 часов сильно ухудшилась.

Отметим, что причина такого потопа заключается в том, что вода вышла из канализационных колодцев.